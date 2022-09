سان فرانسسکو: گوگل کے زیر ملکیت اسٹریمنگ پلیٹ فارم یوٹیوب ایک نیا ویڈیو پیج تیار کر رہا ہے جو کئی عناصر کو تبدیل کرتا ہے اور خاص طور پر اینڈرائیڈ، آئی او ایس اور ویب پر۔ ڈیزائن کو مربوط کرتا ہے۔ 9 تا 5 گوگل کے مطابق اس ری ڈیزائن کی خاص بات گولی کے سائز کے بٹنوں کا استعمال ہے۔ YouTube bringing new video page to mobile and web

مثال کے طور پر، دو الگ الگ بٹن رکھنے کے بجائے، تھمس اپ/ڈاؤن اور لائک کاؤنٹ ایک کنٹینر میں رکھے جاتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شیئر، کیریئٹ، ڈاؤن لوڈ، اور دیگر چیزیں جن کے ساتھ صارفین اکثر بات چیت کرتے ہیں۔

اس بہتری کے ساتھ ایک اور اہم تبدیلی سرفہرست تبصرے کو نمایاں کنٹینر میں رکھنا ہے۔ جو اسکرین پر نمایاں ہے۔ یہ تکنیک بالآخر لوگوں کو مزید مشغول کرنے میں کامیاب ثابت ہو سکتی ہے۔ YouTube bringing new video page to mobile and web

یہ بہتری حالیہ ہفتوں میں بتدریج زیادہ تر صارفین کو نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی تک وسیع پیمانے پر سامنے نہیں آئی ہے۔