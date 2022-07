سان فرانسسکو: میٹا کی ملکیت والا واٹس ایپ WhatsApp ایک ایسے فیچر پر کام کر رہا ہے جس کی مدد سے آئی او ایس صارفین اپنا آن لائن اسٹیٹس چھپا سکیں گے۔ واٹس ایپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک ایسا فیچر لانے جا رہا ہے جس کی مدد سے صارفین اپنا آن لائن اسٹیٹس چھپا سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں دیکھ سکے گا کہ آپ واٹس ایپ پر آن لائن ہیں یا نہیں۔ 'لاسٹ سین کو چھپا پائیں گے۔ WhatsApp will Soon Let You Hide Your Online Indicator

Wabtainfo نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ واٹس ایپ صارفین کو ایپ کی پرائیویسی سیٹنگ میں جانا ہوگا۔ یہاں انہیں Last Seen اور Online Section میں کئی آپشن ملیں گے۔ ابھی ہو کین سی مائی لاسٹ سین میں صارفین کو، مائی کانٹیکٹ، مائی کنٹیکٹ ایکسپیکٹ اور نوبڈی کا آپشن ملتا ہے اسے سلکٹ کرسکتا ہے انہیں اپنا لاسٹ سین دکھانا ہے۔

اپ ڈیٹ کے بعد، انہیں آن لائن ایک علیٰحدہ سیکشن 'Can Seen when I Am' بھی ملے گا۔ ہر جگہ 2 آپشنز ہوں گے اور Last Seen کے طور پر ایک جیسے آپشنز ہوں گے۔ یہ آنے والی خصوصیت فی الحال ترقیاتی مرحلے میں ہے۔

