سان فرانسسکو: میٹا کی ملکیت والا پلیٹ فارم واٹس ایپ، ڈیسک ٹاپ بیٹا کے لئے میوٹ شارٹ کٹ اپڈیٹ پر کام کر رہا ہے۔ WA Betainfo کی رپورٹ کے مطابق، میوٹ شارٹ کٹ گروپ چیٹ میں سب سے اوپر نظر آئے گا اور صارفین کو گروپ میں موصول ہونے والے پیغامات کے نوٹیفیکیشن کو غیر فعال کرنے میں مدد کرے گا۔ WhatsApp will soon introduce a new feature

اس ماہ کے شروعات میں میٹا کے بانی اور سی ای او مارک زکربرگ نے اعلان کیا تھا کہ اس گروپ میں 1024 صارفین کو شامل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ نیا فیچر ان صارفین کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا جو گروپ چیٹس کے زیادہ نوٹیفیکیشن سے عاجز ہوتے ہیں۔ WhatsApp will soon introduce a new feature

اس درمیان میسجنگ پلیٹ فارم نے کچھ بیٹا ٹیسٹرز کے لیے ایک نیا فیچر متعارف کرایا جو صارفین کو ڈیسک ٹاپ پر گروپ چیٹس میں پروفائل فوٹو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ فیچر صارفین کو ان گروپ ممبرز کی شناخت کرنے میں مدد کرتا ہے جن کے پاس فون نمبر نہیں ہے یا ان کا ایک ہی نام ہے۔ WhatsApp will soon introduce a new feature