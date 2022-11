سان فرانسسکو: واٹس ایپ نے کچھ بیٹا ٹیسٹرز کے لیے ایک نیا فیچر متعارف کرایا ہے، جو صارفین کو ڈیسک ٹاپ پر گروپ چیٹس میں پروفائل فوٹو دیکھنے کی اجازت دے گا۔ Wabatinfo کی رپورٹ کے مطابق یہ فیچر صارفین کو ان کے گروپ ممبرز کی شناخت کرنے میں مدد دے گا جن کے پاس ان کا فون نمبر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی گروپ ممبر نے پروفائل فوٹو سیٹ نہیں کیا ہے یا اگر وہ WhatsApp کی رازداری کی پابندیوں کی وجہ سے ہائڈ ہے تو Default profile ظاہر ہوگا۔ WhatsApp rolls out new feature to view profile photos within group chats

میٹا نے بتایا کہ نیا فیچر جلد ہی اینڈرائیڈ کے لیے 'اینڈرائیڈ واٹس ایپ بیٹا' پر بھی جاری کیا جائے گا۔ میسجنگ پلیٹ فارم نے واٹس ایپ ڈیسک ٹاپ بیٹا کے لیے نئے فیچر پر اکتوبر میں کام شروع کیا تھا۔ کمپنی ڈیسک ٹاپ اور آئی او ایس ڈیوائسز پر بھی کام کر رہی ہے تاکہ گروپ ممبران کو اپنے گروپس میں دوسروں کو بہتر طریقے سے پہچاننے میں مدد فراہم کیا جاسکے۔ WhatsApp rolls out new feature to view profile photos within group chats

کچھ دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ میٹا کی ملکیت والی میسجنگ پلیٹ فارم واٹس ایپ مبینہ طور پر ایک سیلف میسجنگ فیچر پر ٹیسٹ کر رہا ہے، جس کی مدد سے آپ خود کو آسانی سے میسیج بھیج سکیں گے۔ wbetainfa کے مطابق، WhatsApp اب اپنے بیٹا ٹیسٹرز کے لیے اینڈرائیڈ اور iOS کے لیے اپنے بیٹا ایپ میں کچھ بہتری کی جانچ کر رہا ہے۔ جس کو کمپنی جلد متعارف کرائے گی۔ WhatsApp rolls out new feature to view profile photos within group chats