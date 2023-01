سان فرانسسکو: میٹا کی ملکیت والی واٹس ایپ مبینہ طور پر 'چیٹ ٹرانسفر' کے نام سے ایک نئے فیچر پر کام کر رہا ہے جو صارفین کو مقامی نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے اپنا ڈیٹا ایک اینڈرائیڈ ڈیوائس سے دوسرے اینڈرائیڈ ڈیوائس میں منتقل کرنے کی اجازت دے گا۔ WABeta Info کے مطابق، کمپنی مستقبل میں ایک نیا فیچر اپڈیٹ میں لائے گی جس پر یہ تیزی سے کام چل رہا ہے۔ WhatsApp new feature Chat Transfer to allow data migration on Android

اس فیچر کے ذریعے صارفین QR کوڈ کو اسکین کرکے چیٹ ہسٹری کو نئے ڈیوائس میں منتقل کر سکیں گے، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس فیچر سے گوگل ڈرائیو کی ضرورت ختم ہو جائے گی، لہذا اگر صارفین چیٹ کو ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں اپنے چیٹ ڈیٹا کو کلاؤڈ سروس میں بیک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

اس درمیان واٹس ایپ نے دنیا بھر کے صارفین کے لیے ایک پراکسی سپورٹ بھی لانچ کیا ہے جیسے ایران اور دیگر جگہوں پر لاکھوں افراد آزادانہ یا نجی طور پر بات چیت کرنے کے حق سے محروم ہیں۔ صارفین پراکسی سپورٹ کا انتخاب کرکے دنیا بھر کے رضاکاروں اور تنظیموں کے ذریعے قائم کردہ سرورز کے ذریعے WhatsApp سے رابطہ قائم کرسکیں گے، جو لوگوں کو آزادانہ طور پر بات چیت کرنے میں مدد کرنے کے لیے وقف ہے۔ واٹس ایپ کے سربراہ ول کیتھ کارٹ نے کہا کہ ہم کسی کے لیے بھی پراکسی کا استعمال کرتے ہوئے واٹس ایپ سے جڑنا آسان بنا رہے ہیں۔

