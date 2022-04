واٹس ایپ نے جمعہ کو بتایا کہ کمپنی نے نئے آئی ٹی قوانین کے مطابق 2021 کے فروری کے مہینے میں بھارت میں 1,426,000 نقصان پنچانے والے واٹس ایپ اکاؤنٹ پر پابندی عائد کی ہے۔ پہلے جنوری میں 1,858,000 پر پابندی عائد تھی۔ کمپنی نے کہا کہ ایک ہی مہینہ میں 335 شکایتیں ملیں اور جنوری میں کارروائی کی گئی۔Banned Over 1.4 Million Bad Accounts in India in February

واٹس ایپ نے ایک بیان میں کہا، 'آئی ٹی کے اصول 2021 کے مطابق، ہم فروری 2022 کے مہینوں کے لیے اپنی نویں پوسٹ شائع کی ہے۔فروری کے مہینے میں 14 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹ پر پابندی لگائی گئی ہے۔' کمپنی نے کہا کہ اشتراک کردہ ڈیٹا میں 1 فروری سے 28 فروری کو نقصان پہنچانے کا پتہ لگانے کے درمیان کی فیچر کا استعمال کرکے ہندوستانی ڈیٹا کی تعداد پر روشنی ڈالی گئی ہے، اس کی رپورٹ فیچر کے ذریعے مکمل طور پر منفی ردعمل ظاہر کرتا ہے۔ آگے بڑھانے کے لیے تعاون بھی شامل ہے۔