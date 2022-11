سان فرانسسکو: ٹویٹر نئے اکاؤنٹس کو 90 دنوں تک بلیو سبسکرپشن سروس خریدنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جیسا کہ دی ورج نے اطلاع دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صارفین 90 دنوں تک نئے اکاؤنٹ کی تصدیق نہیں کر سکیں گے۔ مسک کا یہ اقدام فرضی اکاؤنٹس کے امکان کو کم کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ Twitter won't allow new accounts to buy Blue verification for 90 days

ایک رپورٹ کے مطابق، پرانے پلان میں ویٹنگ پریئیڈ کا ذکر نہیں تھا، لیکن اس میں ایک انتباہ موجود تھا کہ 9 نومبر 2022 کو یا اس کے بعد بنائے گئے ٹوئٹر اکاؤنٹس اس وقت ٹوئٹر پر بلیو سبسکرپشن لینے سے کامیاب نہیں ہوں گے۔



نئے ٹوئٹر بلیو پیج میں کہا گیا ہے کہ پلیٹ فارم مستقبل میں بغیر اطلاع کے نئے اکاؤنٹس کے لیے ویٹنگ پریئیڈ بھی لگا سکتا ہے۔ حال ہی میں، ٹویٹر کے سی ای او ایلون مسک نے کہا تھا کہ مائیکرو بلاگنگ پلیٹ فارم اپنی $8 بلیو سبسکرپشن سروس 29 نومبر سے دوبارہ شروع کرے گا۔



انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نئی ریلیز کے ساتھ تصدیق شدہ نام کو تبدیل کرنے سے چیک مارک ختم ہو جائے گا، جب تک کہ ٹویٹر کی طرف سے اس کی سروس کی شرائط پر پورا اترنے کے لیے نام کی تصدیق نہ ہو جائے۔ مسک نے پلیٹ فارم پر کئی جعلی اکاؤنٹس سامنے آنے کے بعد بلیو سروس پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ان جعلی اکاؤنٹس میں برانڈز اور مشہور شخصیات کے نام پر بنائے گئے اکاؤنٹس شامل تھے۔