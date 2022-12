سان فرانسسکو: ایک ٹوئٹر صارف کو جواب دیتے ہوئے ایلون مسک نے کہا کہ مائیکروبلاگنگ پلیٹ فارم دیوالیہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ محفوظ بھی نہیں ہے۔ یوٹیوبر فرزاد مصباحی، جو فیوچر کی ٹیکنالوجی کا احاطہ کرتا ہے، نے ٹویٹ کیا کہ آج کے آل ان پاڈ کاسٹ میں ایلون مسک کہتے ہیں۔ ہم نے Twitter کے اخراجات کو کنٹرول کر لیا ہے، لہذا کمپنی اب دیوالیہ ہونے کے راستے پر نہیں ہے۔ Twitter not on track of bankruptcy, but isn't fully secure yet: Elon Musk

اس پر مسک نے جواب دیا کہ ٹویٹر ابھی تک محفوظ نہیں ہے، لیکن دیوالیہ ہونے کے راستے پر بھی نہیں ہے۔ ابھی ٹویٹر میں بہت کام کرنا باقی ہے۔ مسک نے ٹوئٹر کو بچانے کے لیے اپنی مونیٹائزیشن مہم میں بلیو ٹک سبسکرپشنز کا آغاز کیا ہے جس کے ذریعے صارفین سے ویب کے لیے ماہانہ $8 اور iOS ایپ اسٹور کے لئے $11 وصول کیے جائیں گے۔

مائیکروبلاگنگ پلیٹ فارم نے کہا کہ جن لوگوں نے شروعات میں iOS پر $2.99 ​​یا $4.99 ماہانہ میں سبسکرپشن لی ہے، انہیں ویب پر اپنی سبسکرپشن کو اپگریڈ کرنے کے لیے $8 ماہانہ یا iOS پر $11 ماہانہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ کچھ دن پہلے، مسک نے صارفین سے $54.20 فی شیئر پر ٹویٹر میں سرمایہ کاری کرنے کی پیشکش کی تھی۔

واضح رہے کہ ٹویٹر نے اپنے پلیٹ فارم پر کئی نئے فیچر شامل کئے ہیں جس میں بلو صارفین اب ویب سے 1080p ریزولوشن اور 2 جی بی فائل سائز میں 60 منٹ تک کے ویڈیوز آسانی سے اپ لوڈ کرنے کی سہولیات شامل ہیں۔