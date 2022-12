نئی دہلی: ٹویٹر نے پچھلے ہفتے اپنے انفراسٹرکچر آر ورٹیکل میں انجینئروں کی بڑی تعداد میں چھٹنی کرنے کے بعد، اپنی باقی پبلک پالیسی ٹیم سے مزید ملازمین کو باہر نکال دیا ہے۔ ٹوئٹر کی پبلک پالیسی ٹیم کے ایک رکن نے جمعرات کو دیر گئے ٹویٹ کیا کہ اسے ہٹا دیا گیا ہے۔Twitter lays off more employees from public policy team

تھیوڈورا (تھیو) سکیڈاس نے پوسٹ کیا، "کل میرا ٹویٹر پر آخری دن تھا، کیونکہ پبلک پالیسی ٹیم کے باقی آدھے حصے کو کمپنی سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ یہ غیر معمولی موقع ملا۔" واقعی میں ایک ڈریم جاب تھا۔" انہوں نے کہا کہ "ہم نے ایران، یوکرین اور لیبیا سمیت عالمی تنازعات میں لوگوں کے لئے جو تحفظ کے کام کئے ہیں اس پر مجھے فخر ہے ۔"Twitter Lays Off Employees

ایلون مسک کے مطابق، ٹویٹر کے پاس اب صرف 2,000 ملازمین ہیں۔ جب انہوں نے اکتوبر میں عہدہ سنبھالا تو اس میں 7,500 سے زیادہ ملازمین تھے۔ مسک نے تازہ ترین لائیو آڈیو بات چیت کے پلیٹ فارم ٹویٹر اسپیسز میں کہا کہ ٹویٹر اگلے سال تقریبا 3 ارب ڈالر کے نقصان کے راستے پر تھا، لیکن اب ملازمت میں کمی کے بعد "تقریباً کیش فلو بریک" ہونا چاہیے۔ Twitter lays off more employees from public policy team

مزید پڑھیں:

Samsung Galaxy S23 Series سیمسنگ گلیکسی ایس 23 سیریز میں اوور کلاک ورژن ہوگا

ٹویٹر نے اخراجات میں کمی کے لیے نومبر کے اوائل میں تقریباً 3,700 ملازمین کو فارغ کیا تھا۔ تاہم سینکڑوں بعد میں مستعفی ہو گئے۔ ملازمین کو پیشگی تحریری اطلاع دیے بغیر بڑے پیمانے پر برطرفی کے لیے امریکہ میں بھی مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔Twitter Lays Off Employees

مزید پڑھیں: