سان فرانسسکو: مائیکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ٹویٹر کے 7500 ملازمین میں سے دو تہائی کی برطرفی کے بعد کمپنی کے سی ای او ایلون مسک نے کہا کہ اب کمپنی میں نئی ​​تقرریاں ہوں گی۔ ملازمین کے ساتھ ایک میٹنگ میں ایلون مسک نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ٹویٹر اب انجینئرنگ اور سیلز میں بھرتی کر رہا ہے، دی ورج کی ایک رپورٹ کے مطابق مسک نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ ممکنہ امیدواروں کی سفارش کریں۔ Twitter layoffs over, hiring to again: Musk

رپورٹ میں مسک کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ نئی تقرریوں میں سافٹ ویئر انجینئر کو ترجیح دی جائے گی۔ سی ای او کے مطابق کمپنی کا صدر دفتر ٹیکساس میں رکھنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے ٹیسلا کے ساتھ کیا تھا۔ Twitter layoffs over, hiring again

مزید پڑھیں:

ایلون مسک نے ملازمین سے کہا کہ 'اگر ہم ہیڈکوارٹر کو ٹیکساس منتقل کریں گے تو میرے خیال میں یہ پیغام جائے گا کہ ٹویٹر بائیں سے دائیں چلا گیا ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹویٹر پر دائیں بازو کا قبضہ نہیں ہے۔ یہ ٹویٹر کا اعتدال پسند حصول ہے۔ Recruitment of new employees started in Twitter