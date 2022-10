سڈنی: مائیکروبلاگنگ پلیٹ فارم ٹویٹر نے تصدیق کی ہے کہ وہ کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے صارفین کے لیے 'ایڈٹ ٹویٹ' فیچر کی شروعات کررہا ہے۔ اور جلد ہی امریکہ میں بھی 'ایڈٹ ٹویٹ' فیچر متعارف کرائے گا۔ کمپنی نے کہا، "یہ فیچر ٹوئٹر بلیو صارفین کے لیے ہے۔ تاہم اس نے بھارتی صارفین کے لیے اس فیچر کی دستیابی کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔" Twitter launched 'Edit Tweet' feature

ٹویٹر بلیو کے ایک ٹویٹ کے مطابق، 'ایڈٹ ٹویٹ' فیچر کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ٹویٹر بلیو کے صارفین کے لیے دستیاب ہے۔" Twitter has introduced Edit Tweet feature for Blue users

گزشتہ مہینے، ٹویٹر نے اپنے پلیٹ فارم پر ایک ٹویٹ کو ٹویک کر کے اس فیچر کا مظاہرہ کیا تھا، جس میں پوسٹ کے نیچے 'Last Edited' دکھایا گیا تھا۔ Twitter has introduced Edit Tweet feature for Blue users

واضح رہے کہ ٹویٹر بلیو سبسکرپشنز کی ادائیگی ماہانہ طور پر کیا جاتا ہے، اور اس کی قیمت علاقائی طور پر $4.99 کی موجودہ امریکی قیمت کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔

