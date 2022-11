نئی دہلی: واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے بعد مائیکروبلاگنگ سائٹ ٹوئٹر کے ڈاؤن ہونے کی خبریں سامنے آرہی ہیں۔ جمعہ کی صبح کئی ٹویٹر صارفین نے مائیکروبلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر لاگ ان نہ ہونے کی شکایت کی۔ کچھ صارفین نے ٹویٹس نہ ملنے کی بھی شکایت کی ہے۔ Twitter down? Several users complain about login issues

اس حوالے سے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ویب سائٹ پر لاگ ان نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بہت سے صارفین کو فیڈ پیج لوڈ ہونے کے بعد سم تھنگ وینٹ رانگ' کا پاپ اپ نظر آ رہا ہے۔ مبینہ طور پر یہ مسئلہ صبح 3 بجے کے قریب سے شروع ہوئی اور صبح 7 بجے یہ مسئلہ شدید ہوگیا جس کے پیش نظر کئی لوگوں نے دیگر پلیٹ فارم پر لکھا کہ ہمیں ٹویٹر اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ Twitter down? Several users complain about login issues