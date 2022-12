سین فرانسسکو: مائیکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ٹوئٹر نے اپنی بلیو سروس کے لیے فیچرز کو اپ ڈیٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ سروس کے لیے $8 ماہانہ ادائیگی کرنے والے صارفین کو اب بات چیت میں اچھی رینکنگ ملے گی۔ ٹویٹر کے مطابق، یہ فیچر ان ٹویٹس پر سبسکرائبرز کے جوابات کو ترجیح دیتا ہے جن کے ساتھ وہ ہر روز بات چیت کرتے ہیں۔ ٹویٹر کے سی ای او ایلون مسک نے نومبر میں اس فیچر کا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ صارفین کو جلد جوابات، تذکرے اور تلاش کرنے میں ترجیح ملے گی۔ Twitter Blue subscribers will now get priority rankings in conversations

اس ماہ کے شروع میں، مائیکرو بلاگنگ پلیٹ فارم نے اس وعدے کو دہرایا اور کہا کہ جلد ہی نیلے چیک مارکس والے صارفین کو اسکیم، اسپیم اور بوٹس جیس معاملے کو کم کرنے میں مدد کے لیے تلاشوں، تذکروں اور جوابات میں ترجیحی درجہ بندی ملے گی۔ واضح رہے کہ ٹویٹر نے جمعہ کو طویل انتظار کے بعد ایک نایاب فیچر کا اعلان کیا جس کو ایلون مسک نے گزشتہ دنوں اپنے پلیٹ فارم پر لانے کا وعدہ کیا تھا۔ بلو صارفین اب ویب سے 1080p ریزولوشن اور 2 جی بی فائل سائز میں 60 منٹ تک کے ویڈیوز اپ آسانی سے لوڈ کر سکتے ہیں۔ Twitter Blue users can now upload 60-minute long videos

ٹویٹر نے اپنے بلیو پیج پر یہ معلومات بھی شیئر کی ہے کہ تمام ویڈیوز کو کمپنی کے قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ اس سے قبل میں ٹوئٹر بلیو سبسکرائبرز 512MB کی فائل سائز کے ساتھ 1080p ریزولوشن پر پلیٹ فارم پر 10 منٹ تک کے طویل ویڈیوز اپ لوڈ کرنے کے قابل تھے۔ تاہم، کمپنی نے آج بتایا کہ iOS اور Android صارفین پہلے کی طرح 10 منٹ تک کی ویڈیوز اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ٹویٹر بلیو کے سبسکرائبر نہیں ہیں وہ اب بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر 4 منٹ تک کی ویڈیوز اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ Twitter Blue subscribers will now get priority rankings in conversations