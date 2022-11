روس دو سال بعد عالمی جوہری صنعت کا معروف نمائشی تجارتی پلیٹ فارم پیر سے شروع کررہا ہے۔ اس دو روزہ ایونٹ کا اہتمام روس کے نیوکلیئر پاور پلیئر Rosatom کی جانب سے شروع کیا جارہا ہے۔ اس ایونٹ میں بھارت کے تین مقررین شامل ہوں گے۔ میگا گلوبل نیوکلیئر پاور پروگرام 2009 سے منعقد ہو رہے ہیں۔ نمائش کے علاوہ پروگرام کے فارمیٹ میں ایک کانگریس بھی شامل ہے۔ Three Indian speakers at global nuclear power event AtomExpo in Russia

اس نمائش میں عالمی جوہری صنعت اور متعلقہ شعبوں کی سرکردہ کمپنیاں اپنی بنیادی ٹیکنالوجیز اور ڈیزائن پیش کریں گی۔ مختلف نشستوں میں بھارت سے تین مقررین ہوں گے۔ بھارت بند نیوکلیئر فیول سائیکل سسٹم پر عمل پیرا ہے۔ جوہری توانائی کے محکمے میں نیوکلیئر کنٹرول اور پلاننگ ونگ کے سربراہ ڈاکٹر ارون کمار نائک ایونٹ میں نئے مواقع اور مصنوعات پر بات کریں گے۔ Three Indian speakers at global nuclear power event AtomExpo in Russia

مزید پڑھیں:

وہیں مینو سنگھ، نیویا انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی (STEM) میں خواتین کے ذہن سازی کے سیشن میں بات کریں گی۔ Three Indian speakers at global nuclear power event AtomExpo in Russia