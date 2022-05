مقبول سوشل میڈیا پلیٹ فارم اسنیپ چیٹ نے شیئرڈ اسٹوریز کا فیچر متعارف کرایا ہے، جو اسنیپ چیٹرز کے لیے اس مواد کے ارد گرد کمیونٹیز بنانے کا ایک نیا طریقہ ہے جس سے صارفین اسنیپ پر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کمپنی نے کہا کہ مشترکہ کہانیاں اپنی مرضی کی کہانیوں کا ایک نیا ورژن ہے، ایک ایسی مصنوعات جس نے پہلے اسنیپ چیٹ کو کہانیاں بنانے اور دوستوں کو دیکھنے اور تعاون کرنے کی اجازت دی۔SnapChat introduces new ‘shared stories’ Feature for Easy Sharing of Memories

کمپنی نے ایک بلاگ پوسٹ میں کہا، "اب، ہماری نئی اور بہتر مشترکہ کہانیوں کے ساتھ اسنیپ چیٹر جنہیں ایک گروپ میں شامل کیا گیا ہے، اپنے دوستوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، جو اسے فٹ بال ٹیم، کیمپ اسکواڈ، یا نئے ساتھی کارکنوں کے گروپ کے لیے مثالی بنا سکتے ہیں۔" کمپنی نے مزید کہا، 'ہماری تمام مصنوعات کی طرح ہم نے اس فیچر کو ڈیزائن کے لحاظ سے محفوظ رکھنے کے لیے بنایا ہے۔'

مثال کے طور پر اسنیپ پر تمام کہانیوں کی طرح مشترکہ کہانی کو بھیجے گئے اسنیپ 24 گھنٹے کے بعد حذف ہو جاتے ہیں۔ باقاعدہ دوستوں کی کہانیوں اور گروپوں کے برعکس، دوستوں کے درمیان تمام گفتگو کو مدنظر رکھتے ہوئے، کوئی چیٹ کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ خودکار زبان کا پتہ لگانے اور کمیونٹی کے جائزے کے نئے ٹولز کے امتزاج کا استعمال کرتے ہوئے مواد کو احتیاط سے تیار کیا جاتا ہے، جو اسنیپ چیٹر کو شیئر اسٹوریز میں Snaps کو محفوظ اور تفریحی رکھنے میں فعال کردار ادا کرنے کی طاقت دیتا ہے۔

کمپنی نے کہا، "ہم انسیپ چیٹرکو بھی مطلع کرتے ہیں اگر وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ مشترکہ کہانی میں شامل ہوئے ہیں جسے انہوں نے مسدود کر دیا ہے،" کمپنی نے کہا۔ یہ اسنیپ چیٹرکو ایک مشترکہ کہانی چھوڑنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہاسنیپ چیٹر ہمیشہ اس بات پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم پر کون سا مواد شیئر کیا جاتا ہے۔ اس اگلی نسل کی کہانی کے ساتھ، کمپنی نے کہا کہ وہ اسنیپ چیٹرز کو شیئر کرنے والے لمحات کو شیئر کی یادوں میں تبدیل کرنے میں مدد کرنے کی امید رکھتی ہے۔