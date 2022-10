سان فرانسسکو: انکرپٹڈ میسجنگ ایپ سگنل جلد ہی ایک نئی اسٹوریج کی طرح فیچر لانچ کرسکتا ہے، جس سے 24 گھنٹے کے بعد آپ کی اسٹوری خود بخود غائب ہو جائے گی۔ ایپ نے اس ہفتے ایک شارٹ اسٹرویج فیچر کی بیٹا ٹیسٹنگ شروع کی ہے جو صارفین کو سگنل پر اپنے دوستوں کے ساتھ تصاویر، ویڈیوز اور ٹیکسٹ بنانے یا شیئر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

کمپنی نے ایک بلاگ پوسٹ میں کہا کہ نیا فیچر رازداری پر سمجھوتہ کیے بغیر سگنل پر بات چیت کرنے کا ایک نیا طریقہ فراہم کرتا ہے۔ آپ کو اس فیچر پر مکمل طور پر کنٹرول ہوگا کہ آپ اپنی اسٹوریج کس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس فیچر پر آپ اپنی اسٹوریج کو اپنے مرضی کے مطابق شیئر کر سکتے ہیں۔

پلیٹ فارم نے کہا کہ جب آپ اپنے گروپس کے ساتھ اسٹوریج شیئر کریں گے تو اس گروپ کا کوئی دوسرا شخص بھی آپ کی اسٹوریج کو دیکھ اور شیئر کر سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صرف وہی لوگ آپ کی کہانیاں دیکھ سکیں گے جو آپ کے دوست ہوں گے، جو بیٹا ٹیسٹر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ صارفین اپنی سیٹنگ میں جاکر اسٹوریز کو مکمل طور پر آف بھی کر سکتے ہیں۔ جس سے ان کی اسٹرویج کو کوئی دیگر شخص نہیں دیکھ پائے گا۔

