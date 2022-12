سان فرانسسکو: ٹیک دگج سام سنگ کی آنے والی اگلی نسل کی فلیگ شپ اسمارٹ فون سیریز Galaxy S23 میں مبینہ طور پر 8K 30fps ویڈیو ریکارڈنگ کی خصوصیت موجود ہوگی۔ GSMArena کی رپورٹ کے مطابق سام سنگ سے وابستہ ایک معتبر ذرائع نے یہ معلومات دی۔ Samsung S23 series will have other features

گزشتہ دنوں یہ افواہ پھیلی تھی کہ گلیکسی ایس 23 سیریز میں چپ بنانے والی کمپنی Qualcomm تھرڈ جنریشن کے الٹراسونک فنگر پرنٹ سکینر کی سہولیات ہوگی۔ حالانکہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ اس میں وہی تھری ڈی سونک میکس سینسر Qualcomm ہوگا جو اس سال کے شروع میں متعارف کرایا گیا تھا یا اس سے بالکل مختلف فنگر پرنٹ سکینر ہوگا۔

پچھلے مہینے Qualcomm نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ آنے والی S23 سیریز عالمی سطح پر اسنیپ ڈریگن پروسیسر سے چلائی جائے گی۔ اس حوالے سے سام سنگ کے ایک ایگزیکٹو نے انکشاف کیا کہ S23 سیریز اگلے سال فروری کے پہلے ہفتے میں Unpacked ایونٹ میں لانچ کی جائے گی۔

اگرچہ ایگزیکٹو نے شہر یا لانچ کی صحیح تاریخ کی وضاحت نہیں کی، لیکن توقع ہے کہ یہ تقریب سان فرانسسکو میں منعقد ہوگی۔ یہ وبائی مرض کے بعد ذاتی طور پر منعقد ہونے والا پہلا ان پیکڈ ایونٹ ہوگا۔

