سان فرانسسکو: ٹیک دگج سام سنگ مبینہ طور پر اگلے سال ان پیکڈ ایونٹ میں اپنی گلیکسی ایس 23 سیریز کے ساتھ اگلی نسل کے گلیکسی لیپ ٹاپس کو متعارف کرائے گا۔ SamMobile کی ایک رپورٹ کے مطابق، کمپنی سے امید کی جارہی ہے کہ وہ اپنے Galaxy Book لیپ ٹاپ لائن اپ کو بہتر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے ساتھ اپ ڈیٹ کرے گی۔ لانچ ایونٹ اگلے سال فروری کے پہلے ہفتے میں ہونے کا امکان ہے۔ Samsung might launch next-gen Galaxy Book laptops alongside the Galaxy S23 series

ایونٹ معمول سے زیادہ لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ ٹیک کمپنی متعدد اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس کا اعلان کرے گی۔ آنے والے Galaxy لیپ ٹاپ کی صحیح معلومات ابھی تک واضح نہیں ہوسکی ہے، لیکن Galaxy Books میں Intel کے 13 ویں جنریشن کے پروسیسر ہونے کی امید ہے۔

رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کچھ ماڈلز میں بلٹ ان ایس پین اسٹائلس ہو سکتا ہے، جب کہ دیگر میں ڈیڈیکیٹڈ گرافکس پروسیسنگ یونٹ (GPU) شامل ہو سکتا ہے۔ پچھلے ہفتے، یہ اطلاع ملی تھی کہ ٹیک دیگ اپنی گلیکسی ایس 23 سیریز 1 فروری 2023 کو لانچ کرے گا۔ 2020 میں COVID-19 وبائی مرض کے پھیلنے کے بعد سے، یہ پہلا ذاتی ان پیکڈ ایونٹ ہوگا۔ Samsung May Launch Galaxy Book Laptop

مزید پڑھیں:

واضح رہے کہ سام سنگ گلیکسی ایس 23 سیریز کے ساتھ اگلی نسل کے گلیکسی لیپ ٹاپ لانچ سے پہلے بھارت میں 8,000 روپے کی ایک سستی فون Galaxy F04 لانچ کرنے کی تیاری کررہا ہے۔ ذرائع نے آئی اے این ایس کو بتایا کہ کمپنی 2023 کے اوائل میں نئے اسمارٹ فونز کی ایک سیریز لانچ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ کمپنی 'ایف' سیریز پر توجہ مرکوز کرے گی، جو سستی قیمت، اسٹائلش ذیزائن، لمبے وقت تک چلنے والی بیٹری سے لیس ہے اور نوجوان صارفین میں زیادہ مقبول ہے۔ Samsung to launch affordable Galaxy F04 in India as New Year begins