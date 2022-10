نئی دہلی: جنوبی کوریا کی ٹیک دگج کمپنی سام سنگ اپنی اگلی نسل کا فلیگ شپ اسمارٹ فون گلیکسی ایس 23 کو بڑی بیٹری سپورٹ اور 6.1 انچ اسکرین کے ساتھ لانچ کر سکتی ہے۔ Samsung Galaxy S23 to be launched soon

جی ایس ارینا کی جانب سے جاری ایک رپورٹ کے مطابق، کمپنی وینیلا رنگ کے گلیکسی کو S23 3,900mAh بیٹری کے ساتھ لانچ کرسکتا ہے، جبکہ (Galaxy S22 میں 3,700mAh کی بیٹری ہے) S23 Galaxy S22 کے مقابلے میں کافی اپ گریڈ ہے۔ اس کے علاوہ S23 میں 6.1 انچ کا فل ایچ ڈی پلس ریزولوشن بھی ہو سکتا ہے۔ Samsung Galaxy S23 to be launched soon

ڈیوائس میں مبینہ طور پر 25W چارجنگ کی خصوصیت ہوگی۔ اس حوالے سے Qualcomm کے سی ای او کرسٹیانو امون نے کہا کہ گلیکسی ایس 23 سیریز میں اسنیپ ڈریگن 8 جین 2 کا خصوصی طور پر استعمال کیا جائے گا۔

ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سام سنگ گلیکسی ایس 23 سیریز انڈر ڈسپلے کیمرہ (یو ڈی سی) ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں آئے گی، جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یو ڈی سی ٹیکنالوجی کے لیے صارفین کو گلیکسی ایس 24 تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ Galaxy S23 سیریز کے اپ گریڈ شدہ 12MP سیلفی کیمرے کے ساتھ آنے کی امید ہے۔

گلیکسی S23 اور Galaxy S23 Plus دونوں ٹیلی فون کیمرے کے لیے S22 اور S22 Plus جیسی 10MP ریزولوشن کا استعمال کریں گے۔

آئی اے این ایس