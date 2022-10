سان فرانسسکو: یوٹیوب نے اعلان کیا ہے کہ وہ نئے فیچر جاری کر رہا ہے، جس میں صارف کے تجربے کو بڑھانے کے لیے ویڈیوز کو زوم اِن اور زوم آؤٹ کرنے کے اختیارات شامل ہیں۔ اس فیچر کے ذریعے گوگل کے زیر ملکیت اسٹریمنگ پلیٹ فارم صارفین کو اپنے iOS یا اینڈرائیڈ ڈیوائس پر ویڈیوز کو زوم ان اور زوم آؤٹ کرنے کی اجازت دے گا۔

کمپنی نے ایک بلاگ پوسٹ میں کہا، "آج سے وہ ایک نیا فیچر متعارف کروا رہا ہے، جو صارفین کو ویڈیوز دیکھنے کے طریقے کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ایک جدید اور عمیق تجربہ فراہم کرے گا۔ لیکن پریشان نہ ہوں، وہی یوٹیوب ہے جسے آپ جانتے ہیں اور محبت کرتے ہیں" Now you can zoom in, out while watching YouTube videos

یہ فیچر ویب اور موبائل پر ڈارک تھیم میں دستیاب ہوگا۔ ویڈیو کی تفصیل میں یوٹیوب کے لنکس بٹن میں بدل جائیں گے اور بار بار کی جانے والی کارروائیاں، جیسے کہ لائیک، شیئر اور ڈاؤن لوڈ، کی الجھن کم ہوجائے گی۔ Now you can zoom in, out while watching YouTube videos

کمپنی نے کہا کہ سبسکرائب بٹن بھی ٹچ اپ ہو رہا ہے۔ نئی شکل اور اعلی کنٹراسٹ اسے سب سے الگ بناتا ہے اور جب کہ یہ اب سرخ نہیں ہے، اسے تلاش کرنا آسان ہے اور واچ پیج، چینل پیج پر جانا ہر کسی کے لیے قابل رسائی ہے۔ YouTube Introduced New Feature