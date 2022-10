نئی دہلی: ہینڈ سیٹ بنانے والی کمپنی نوکیا اور ایرکسن نے پیر کو اعلان کیا کہ انہوں نے بھارت میں سب سے بڑے 5G نیٹ ورکس Reliance Jio کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔ Nokia, Ericsson tie up with Jio for 5G in India

Nokia نے کہا کہ اسے Reliance Jio نے ایک بڑے سپلائر کے طور پر ملک بھر میں اپنے وسیع ایر اسکیل پورٹ فولیو سے 5G Radio Access Network (RAN) آلات کے لیے منتخب کیا ہے۔ دریں اثنا، Ericsson نے کہا کہ اس نے بھارت میں 5G اسٹینڈ الون (SA) شروع کرنے کے لیے Jio کے ساتھ ایک طویل مدتی اسٹریٹجک 5G معاہدہ کیا ہے۔

آکاش امبانی، چیئرمین، Reliance Jio نے ایک بیان میں کہا، "ہمیں بھارت میں 5G SA کی تعیناتی کے لیے Nokia کے ساتھ شراکت داری کرنے پر خوشی ہے۔ Jio اپنے تمام صارفین کے تجربے کو بڑھانے کے لیے جدید ترین نیٹ ورک ٹیکنالوجیز میں مسلسل سرمایہ کاری کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ Nokia, Ericsson tie up with Jio for 5G in India

معاہدے کے تحت، نوکیا اپنے ایئر اسکیل پورٹ فولیو سے سامان فراہم کرے گا، جس میں بیس اسٹیشن، اعلیٰ صلاحیت والے 5G جائنٹ MIMO اینٹینا، اور ریموٹ ریڈیو ہیڈز (RRH) شامل ہیں جو مختلف سپیکٹرم بینڈز اور خود کو منظم کرنے والے نیٹ ورک سافٹ ویئر کو سپورٹ کرتے ہیں۔

Reliance Jio ایک 5G اسٹینڈ الون نیٹ ورک کو تعینات کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے جو اس کے 4G نیٹ ورک کے ساتھ کام کرے گا۔ یہ نیٹ ورک ریلائنس جیو کو جدید 5G خدمات فراہم کرنے کے قابل بنائے گا

Ericsson کے توانائی سے موثر 5G ریڈیو ایکسیس نیٹ ورک (RAN) پروڈکٹس Ericsson Radio Systems اور E-Band Microwave Mobile Transport Solutions Jio کے 5G نیٹ ورک میں تعینات کیے جائیں گے۔ تمام پروڈکٹس نئے تعمیر شدہ 5G SA نیٹ ورک پر لگائے گئے ہیں، جو CSP اور ان کے صارفین کو 5G کے زیادہ سے زیادہ فوائد پہنچانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔

