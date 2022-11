نئی دہلی: گھریلو برانڈ نائس نے جمعہ کو کہا کہ اس نے تہوار کے دوران ملک میں 20 لاکھ اسمارٹ واچز فروخت کرکے 200 فیصد اضافہ درج کیا ہے۔ کالنگ واچ سمارٹ واچ کے زمرے میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی مصنوعات بن گئی، جس نے تہوار کے موسم میں کمپنی کی ترقی کو ہوا دی ہے۔ ان میں Icon Buzz، Pulse Go Buzz اور Pulse 2 Max شامل تھے۔ Noise sells 2 million smartwatches in India during festive season

کاؤنٹرپوائنٹ ریسرچ کے مطابق، 2022 کی دوسری سہ ماہی میں بھارت کی سمارٹ واچ مارکیٹ میں 312 فیصد (سال بہ سال) کا اضافہ ہوا۔ نائس نے 26 فیصد حصص کے ساتھ دوسرا مقام حاصل کیا ہے اور 293 فیصد (YoY) اضافہ درج کیا ہے۔ اس برانڈ نے دوسری سہ ماہی میں اپنی گھریلو پیداوار میں اضافہ کیا اور مقامی طور پر تیار کردہ سمارٹ واچز کا 3/4 حصہ ڈالا ہے۔

تحقیقی تجزیہ کار انشیکا جین نے کہا، "2022 کی دوسری سہ ماہی میں بھارت کی سمارٹ واچ کی ترسیل میں سال بہ سال 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔" رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمپنی نے بلوٹوتھ کالنگ فیچر کے ساتھ مزید ماڈلز متعارف کروائے ہیں اور یہ فیچر اس سہ ماہی میں اس کی 40 فیصد شپمنٹ میں موجود تھا۔

تحقیقی تجزیہ کار ہرشیت رستوگی نے کہا، "ہم نے اس سہ ماہی میں 300 سے زیادہ سمارٹ واچ ماڈلز کی فروخت دیکھی، جو اب تک کی سب سے زیادہ ہے۔ سرفہرست تین برانڈز نے مل کر 75 مختلف ماڈلز پیش کیے ہیں۔ جبکہ 50 سے زیادہ نئے لانچ ہوئے۔" اس کے علاوہ، آن لائن چینلز میں نائس سب سے زیادہ فروخت ہونے والا برانڈ تھا۔

آئی اے این ایس