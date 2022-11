نئی دہلی: نیویارک کی ایک کمپنی Synchron نے 'Synchron Switch' نامی ایک ڈیوائس تیار کیا ہے جو مریضوں کو اپنے دماغ کا استعمال کرکے آئی فون یا آئی پیڈ کو کنٹرول کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سیمافور کے مطابق، 'اسٹینٹروڈ' کے نام سے جانا جانے والا اس سینسرز کو دماغ کے اوپری حصے سے خون کی نالی کے ذریعے اندر ڈالی جاتی ہے۔ آلہ کو مریض کے سینے سے سنکرون سوئچ کا استعمال کرکے وائرلیس طریقے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ New device allows you to control iPhone and iPad with a brain

میلبرن میں ایک ریٹائرڈ سافٹ ویئر فروش راڈنے گورہم میں امیوٹروفک لیٹرل سکلیروسیس بیماری کی تشخیص ہوئی ہے، جو اس کے جسمانی کام کو شدید متاثر کرتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق Synchron کمپنی میں چھ مریض ایسے ہیں جو Synchron Switch ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں اور گورہم اسے پہلی بار ایپل پروڈکٹ کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔

اس حوالے سے Synchron کے شریک بانی اور CEO ٹام آکسلے نے کہا، "ہم iOS اور Apple کی مصنوعات کے بارے میں پرجوش ہیں۔ کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہیں اور اور یہ ڈیوائس میں دماغی سوئچ کا پہلا ان پٹ ہوگا۔" Synchron Switch کے ساتھ گورہم کے خیالات آئی پیڈ پر عمل میں بدل جاتے ہیں۔ سیم فور کی ایک رپورٹس کے مطابق، اپنے سنک سوئچ کا استعمال کرتے ہوئے، گورہم اپنے آئی پیڈ سے لفظی ٹیکسٹ پیغامات بھیجنے کے قابل ہے۔ Synchron وہ پہلی کمپنی ہے جس نے کمپیوٹر برین امپلانٹ کے لیے کلینیکل ٹرائلز کرنے کے غرض سے امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سے منظوری حاصل کی ہے۔ کمپنی نے وینچر اور دیگر فنڈنگ ​​میں $70 ملین اکٹھے کیے ہیں۔