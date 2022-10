سان فرانسسکو: ایلون مسک کی ملکیت والی اسپیس ایکس نے اعلان کیا ہے کہ اس کی سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس اسٹار لنک دسمبر میں تفریحی گاڑیوں (RVs) کے لیے دستیاب ہوگی۔ Starlink for RV صارفین کو تیز رفتار انٹرنیٹ تک فوری رسائی کی اجازت دیتا ہے۔ کسی بھی جگہ پر کمپنی فعال کوریج پیش کرتی ہے۔ Starlink Internet Soon in Moving Vehicles

فلیٹ ہائی پرفارمنس سروس اپنا وسیع علاقہ اور اعلیٰ GPS صلاحیتوں کی وجہ سے زیادہ سیٹلائٹس سے منسلک ہوسکتی ہے، جہاں کہیں بھی ضرورت ہو قابل بھروسہ کنیکٹیویٹی فراہم کرتی ہے۔ سیٹ اپ کا ہارڈ ویئر سخت حالات میں بھی پائیدار ہے اور اسے کار میں مستقل طور پر انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ کمپنی نے کہا کہ جب صارفین کہیں جانا چاہتا ہے تو وہ اسے آسانی سے پیک کرکے لے جاسکتا ہے۔صارفین کسی بھی وقت اور ماہانہ بلنگ پر سروس کو موقوف یا دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔

ان موشن استعمال کے لیے نئی فلیٹ ہائی پرفارمنس سروس کچھ مارکیٹوں میں آرڈر پر دستیاب ہے، لیکن ڈیلیوری دسمبر 2022 میں شروع ہوگی۔ حال ہی میں، کمپنی نے اعلان کیا کہ اس کی سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس اگلے سال Starlink Aviation کے باضابطہ آغاز کے ساتھ منتخب ہوائی جہازوں پر دستیاب ہوگی۔

ایک رپورٹ کے مطابق، کمپنی نے دعویٰ کیا کہ یہ سروس اپنے ایرو ٹرمینل سے لیس ہر طیارے کو 350 ایم بی پی ایس تک انٹرنیٹ کی رفتار فراہم کرے گی، جو ویڈیو کالز، آن لائن گیمنگ اور ہائی ڈیٹا ریٹ کی سرگرمیوں کے لیے کافی ہے۔