نئی دہلی: گھریلو میکروبلاگنگ پلیٹ فارم Koo نے بدھ کو اعلان کیا کہ وہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مائیکرو بلاگ بن گیا ہے۔ اب اس سے آگے صرف ٹویٹر ہے۔ پلیٹ فارم نے صارفین کی مصروفیت میں نمایاں اضافہ دیکھا ہے۔ Koo becomes second largest microblog

دنیا کا دوسرا بڑا پلیٹ فارم koo اس وقت دنیا کا سب سے بڑا میکروبلاگنگ پلیٹ فارم ٹویٹر سے پیچھے ہے۔ اس وقت گوگل پلے اسٹور پر 100 کروڑ سے زائد ڈاؤن لوڈز بتائے جا رہے ہیں۔ فی الحال بھارتی Koo ایپ واحد میکروبلاگ ہے جو دیگر عالمی میکروبلاگ پلیٹ فارمز جیسے ٹویٹر، گیٹر، ٹروتھ سوشل، ماسٹڈن، پارلر کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے۔ اگر koo کی ترقی اسی طرح جاری رہی تو یہ اگلے چند سالوں میں ٹوئٹر کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ویسے بھی بلیو ٹک کے پیسے لینے کے اعلان کے بعد سے ٹوئٹر کے صارفین تقسیم ہو گئے ہیں۔ Microblogging platform Koo second only to Twitter

koo کے سی ای او اور شریک بانی Aprameya Radhakrishna کا کہنا ہے کہ اس وقت Koo ایپ امریکہ برطانیہ، سنگاپور، کینیڈا، نائجیریا، متحدہ عرب امارات، الجزائر میں دستیاب ہے۔ نیپال، ایران اور بھارت سمیت 100 سے زائد ممالک میں 10 زبانوں میں موجود ہے۔ جن میں ہندی، مراٹھی، گجراتی، پنجابی، کنڑ، تامل، تیلگو، آسامی، بنگالی اور انگریزی شامل ہیں۔ Koo becomes second largest microblog

Koo کے شریک بانی، Mayank Bidawatka نے کہا، "Koo ایپ آج دنیا کا دوسرا سب سے بڑا میکروبلاگ ہے۔ عالمی سطح پر میکروبلاگنگ کے منظر نامے میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے, ہم اس کی رسائی کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان علاقوں تک پھیلانا چاہتے ہیں جہاں بنیادی حقوق کے لیے رقم وصول کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ انٹرنیٹ پر ایسے بنیادی ٹولز کی کوئی قیمت نہیں لگنی چاہیے۔ Microblogging platform Koo second only to Twitter