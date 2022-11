نئی دہلی: گھریلو مائیکرو بلاگنگ پلیٹ فارم کو ایپ نے پیر کو کہا کہ koo ایپ اب برازیل میں پرتگالی زبان میں دستیاب ہے، یہ اب 11 مقامی زبانوں میں دستیاب ہوگیا ہے۔ کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ اس کے لانچ ہونے کے 48 گھنٹوں کے اندر، پلیٹ فارم کو برازیل کے 10 لاکھ سے زائد صارفین نے ڈاؤن لوڈ کیا۔ جسے دیکھ کر مائیکروبلاگنگ پلیٹ فارم کے لوگوں میں جوش و خروش ہے۔ koo app is also gaining popularity in foreign countries

Koo کے سی ای او اور شریک بانی Aprameya Radhakrishna نے کہا، "برازیل نے ہمیں جس طرح کی محبت اور حمایت دکھائی ہے اسے دیکھ کر ہم بہت خوش ہیں۔" برازیل میں گوگل پلے سٹور اور ایپل ایپ سٹور پر 48 گھنٹوں کے اندر سرفہرست ایپ ہونا اچھا لگا۔" koo app is also gaining popularity in foreign countries

سیلیبریٹی فیلیپ نیٹو منچ سے جڑنے کے صرف دو دنوں میں 450,000 فالوارس کو عبور کرتے ہوئے کو سب سے زیادہ فالو ہونے والا ایپ بن گیا ہے ۔ Koo کے شریک بانی میانک بداوتکا نے کہا، "ہمیں ٹیک مصنوعات کی دنیا میں 'میک ان انڈیا، میک فار دی ورلڈ' تحریک شروع کرنے پر فخر ہے۔ koo app is also gaining popularity in foreign countries

مزید پڑھیں:

Koo نے پچھلے کچھ دنوں میں اینڈرائیڈ پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور دونوں پر سرفہرست مقام حاصل کیا ہے۔ پلیٹ فارم کو صرف برازیل میں صارفین نے 48 گھنٹوں کے اندر 10 ملین لائکس دیا ہے۔ Koo کے 50 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈز ہیں اور مختلف شعبوں میں 7,500 سے زیادہ نامور شخصیات کے ذریعے فعال طور پر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ koo app is also gaining popularity in foreign countries