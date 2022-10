سان فرانسسکو: دنیا کے سب سے امیر آدمی اور ٹیسلا کے سی ای او ایلن مسک نے ٹویٹر کے سی ای او کے طور پر عہدہ سنبھال لیا ہے، وہیں مائیکرو بلاگنگ سائٹ کے شریک بانی جیک ڈورسی ٹویٹر کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیا سوشل نیٹ ورک ایپ کی جانچ کر رہے ہیں۔ پیپلز میگزین کے مطابق، مسک کے اپنے حصول کے معاہدے کو حتمی شکل دینے سے ایک ہفتہ قبل ٹویٹر کے سابق سی ای او، 45 سالہ جیک ڈورسی نے اعلان کیا کہ وہ اپنی ایپ بلیو اسکائی کے لیے بیٹا ٹیسٹرز کی تلاش کر رہے ہیں۔ Jack Dorsey to take on Elon Musk Twitter with new app Bluesky

کمپنی نے بتایا تھا کہ ان کا اگلا مرحلہ پروٹوکول کی جانچ شروع کرنا ہے۔ نیٹ ورک کے تعینات ہونے کے بعد اسے بہت سی جماعتوں سے رابطہ کی ضرورت ہے، لہذا کمپنی تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے نجی بیٹا میں ٹیسٹنگ شروع کرنے جا رہی ہے۔ ٹیسٹنگ کے حوالے سے بتایا گیا کہ ٹیسٹنگ مکمل ہوتے ہی بتایا جائے گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ اوپن بیٹا میں چلے گا۔ بیٹا کے لیے سائن اپ کرنے کا ایک لنک بھی شیئر کیا گیا ہے۔

گزشتہ ہفتے، جیک ڈورسی نے ٹوئٹر پر پوسٹ کیا کہ BlueSky کسی بھی کمپنی کا مدمقابل بننے کا ارادہ رکھتا ہے جو سوشل میڈیا کے بنیادی اصولوں یا اسے استعمال کرنے والے لوگوں کے ڈیٹا کی ملکیت کی کوشش کر رہی ہے۔