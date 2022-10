سین فرانسسکو: ایپل کی آنے والی اگلی نسل کے آئی فون 15 سیریز میں چار ماڈلز شامل ہوں گے، جن میں آئی فون 14 کے مقابلے میں نمایاں فرق ہوگا، اور تمام ماڈلز میں USB-C چارجنگ پورٹس ہوں گے۔ iPhone 15 series to have 4 models with major differences

بڑے آئی فون 14 کی مبینہ ناکامی چھوٹے آئی فون 13 منی کی مبینہ طور پر کم فروخت کے بعد بھی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایپل اپنے 2023 کے آئی فون 15 رینج کے لیے چار ماڈلز تیار کرنے کا منصوبہ برقرار رکھے گا۔

مارکیٹ انٹیلی جنس فرم ٹرینڈفورس نے بغیر کسی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ تجزیہ اس کے سیمی کنڈکٹر ریسرچ ڈویژن نے کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ "Trendforce اشارہ کرتا ہے کہ ایپل معیاری اور اعلی درجے کے ماڈلز کے درمیان فرق کرنے کے لیے چار نئے ماڈلز ریلیز کرے گا جس میں دو پروسیسر شامل ہوں گے۔" iPhone 15 series to have 4 models with major differences

رپورٹ کے مطابق، امکانات زیادہ ہیں کہ پرو سیریز میں اپنے نئے پروسیسر سے مطابقت رکھنے کے لیے میموری کی صلاحیت کو 8 جی بی تک اپ گریڈ کیا جاسکتا ہے، اور کیمرے کی خصوصیات میں بہتری جاری رہے گی۔