میٹا کی ملکیت والے فوٹو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام نے امریکہ میں نوجوان صارفین پر والدین کے کنٹرول کے لیے نئے حفاظتی ٹولز کا اعلان کیا ہے ۔ ٹیک کرنچ کی رپورٹ کے مطابق، والدین، ٹیک واچ ڈاگ اور قانون سازوں نے طویل عرصے سے کمپنی پر زور دیا کہ وہ انسٹاگرام پر نوعمروں کو محفوظ رکھنے کے لیے مزید اقدامات کرے-

اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے کمپنی نے نئے آلات متعارف کرائے ہیں۔ کمپنی 13 سال سے زیادہ عمر کے کسی بھی فرد کو ان ٹولز کو استعمال کرنے کے لیے سائن اپ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ META کو جو کچھ پیش کرنا ہے وہ اسے 'فیملی سنٹر' کہتا ہے۔ یہ حفاظتی ٹولز کا ایک مرکزی مرکز ہے جسے والدین کنٹرول کر سکیں گے۔ وہ فیصلہ کر سکیں گے کہ بچے کمپنی کی ایپ میں کیا دیکھ سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔

کمپنی نے یہ فیچر انسٹاگرام کے ساتھ شروع کیا ہے۔ دیکھ بھال کی خصوصیات کا نیا سیٹ والدین اور سرپرستوں کو نوجوان صارفین کے Instagram کے استعمال میں نمایاں شفافیت لاتا ہے۔ نئے ٹولز والدین کو نگرانی کرنے کی اجازت دیں گے کہ بچہ ایپ پر کتنا وقت گزارتا ہے۔

والدین ان اکاؤنٹس کے بارے میں اپ ڈیٹ رہیں گے جنہیں ان کے بچوں نے حال ہی میں فالو کیا ہے اور کس نے ان کی پیروی کی ہے۔ وہ ان اکاؤنٹس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکیں گے جن کی انہوں نے اطلاع دی ہے۔ ان ڈیوائسز نے امریکا میں انسٹاگرام پر کام کرنا شروع کردیا ہے اور مئی میں میٹا کے وی آر پلیٹ فارم پر کام کریں گے۔ میٹا کی باقی ایپس بھی آنے والے مہینوں میں عالمی صارفین سمیت ہر کسی کے لیے دستیاب ہوں گی۔