سری ہری کوٹا (آندھرا پردیش) ملک کا پہلا نجی طور پر تیار کردہ راکٹ جمعہ کو یہاں سے پرواز کرگیا، اس راکٹ کا نام وکرم سارا بھائی کے نام پر Vikram-S رکھا گیا ہے۔ Vikram-S کو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن (ISRO) کی جانب سے چنئی سے تقریباً 115 کلومیٹر دور اپنے اسپیس پورٹ سے لانچ کیا جائے گا۔ India's first privately developed rocket Takes off on Friday

اس نئے مشن کو 'پرارمبھ'کا نام دیا گیا ہے۔ 6 میٹر لمبا وکرم-ایس ستیش دھون اسپیس سنٹر سے لانچ ہونے کے بعد تقریباً 81 کلومیٹر کی اونچائی، دو گھریلو پے لوڈ اور ایک غیر ملکی گاہک سے لیس ہے۔ India's first privately developed rocket Takes off on Friday

وکرم ایس راکٹ کو حیدرآباد میں واقع اسکائی روٹ ایرو اسپیس کمپنی نے تیار کیا ہے۔ کمپنی کے سی ای او اور شریک بانی پون کمار چاندنا نے میڈیا کو بتایا کہ راکٹ کا نام مشہور بھارتی سائنسدان اور اسرو کے بانی ڈاکٹر وکرم سارا بھائی کے نام پر وکرم ایس رکھا گیا ہے۔ اس لانچ کو مشن پرارمبھ کا نام دیا گیا ہے۔ India first private rocket launched today