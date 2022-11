نئی دہلی: بھارت کے نجی شعبے کے ذریعہ تیار کردہ پہلا راکٹ 'وکرم-ایس' آج منگل کو لانچ کیا جائے گا۔ حیدرآباد کے خلائی اسٹارٹ اپ 'اسکائی روٹ ایرو اسپیس' نے جمعہ کو اس کا اعلان کیا۔ اسکائی روٹ ایرو اسپیس کے اس مشن کو 'پرارمبھ' نام دیا گیا ہے۔ جس میں تین صارف پے لوڈ ہوں گے، اور اسے سری ہری کوٹا میں انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن (اسرو) کے لانچ پیڈ سے لانچ کیا جائے گا۔ India first private rocket will be launched today

کمپنی نے جمعہ کو کہا کہ دل کی دھڑکن بڑھی ہوئی ہیں۔ سب کی نظریں آسمان کی طرف ہیں۔ زمین سن رہی ہے۔ یہ 15 نومبر 2022 کو لانچ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ پون کمار چاندنا، چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) اور اسکائی روٹ ایرو اسپیس کے شریک بانی نے کہا کہ لانچ صبح 11.30 بجے کیا جائے گا۔

وکرم ایس راکٹ کس نے بنایا: یہ راکٹ حیدرآباد میں واقع اسکائی روٹ ایرو اسپیس کمپنی نے تیار کیا ہے۔ کمپنی کے سی ای او اور شریک بانی پون کمار چاندنا نے میڈیا کو بتایا کہ راکٹ کا نام مشہور بھارتی سائنسدان اور اسرو کے بانی ڈاکٹر وکرم سارا بھائی کے نام پر وکرم ایس رکھا گیا ہے۔ اس لانچ کو مشن پرارمبھ کا نام دیا گیا ہے۔

