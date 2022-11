نئی دہلی: ٹویٹر پر بہت سارے جعلی بلیو نشانات موجود ہیں۔ جو آنے والے مہینوں میں ہٹا دیا جائے گا۔ ایلون مسک نے خود جمعہ کے روز یہ بیان دیا۔ ایلون مسک نے اپنے 115 ملین سے زیادہ پیروکاروں کو پوسٹ کیا، "اور کہا کہ سائٹ پر ابھی بھی بہت زیادہ جعلی بلیو نشانات موجود ہیں، لہذا آنے والے مہینوں میں انہیں ہٹانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔" I will remove all legacy Blue badges in coming months: Musk

مزید پڑھیں:

وہیں سرکاری اکاؤنٹس کے لیے گرے آفیشل بیج کو اچانک بند کرنے کے بعد، مسک نے کہا کہ کمپنی اب نیلے بیج والے تصدیق شدہ اکاؤنٹس میں تنظیمی وابستگی اور شناختی تصدیق شامل کرے گے۔ ایلون مسک نے کہا کہ ٹوئٹر جلد ہی ان اکاؤنٹس کو مکمل طور پر بند کر دے گا جو مہینوں سے فعال نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئی ٹویٹر بلیو سبسکرپشن سروس $8 میں بھارت میں ایک ماہ سے بھی کم وقت میں دستیاب ہوگی۔ انہوں نے پوسٹ کیا، "ٹویٹر کا استعمال بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک بات یقینی ہے کہ یہ سائٹ بورنگ نہیں ہے۔ I will remove all legacy Blue badges in coming months: Musk

مزید پڑھیں: