بھارتی فضائی تحقیقاتی ادارہ کی تشکیل شدہ ناکامی تشکیل کمنٹ (Fac) نے ایک اہم مسئلہ حل کرنے کے لیے نقصان پہنچنے کے بعد ہائیڈروجن (La:2) ٹینک میں راستے کم ہوا، اور گشت-1 ناکام ہو گیا۔ ISRO کے ذریعے قائم کردہ ناکامی تجزیہ کمیٹی (FAC) نے کا کہنا ہے کہ ایک اہم والو کی نرم مہر کو نقصان پہنچا ہے، جس کے نتیجے میں راکٹ کے مائع ہائیڈروجن (LH2) ٹینک میں دباؤ کم ہوا اور GISAT-1 مشن ناکام ہو گیا۔ اسرو نے جمعہ کو یہ جانکاری دی۔ Low Pressure in Propellant Tank Led to GSLV Failure in August Last Year

کمیٹی نے پایا کہ یہ خرابی اس وقت پیش آئی جب جیو سنکرونس سیٹلائٹ لانچ وہیکل (جی ایس ایل وی) راکٹ کے کرائیوجینک انجن کو راکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے شروع کیا جا رہا تھا۔ GSLV-F-10 راکٹ نے گزشتہ سال 12 اگست کو سری ہری کوٹا سے عام طور پر اڑان بھری تھی، لیکن لانچ گاڑی اپنی پوزیشن سے ہٹ جانے کے بعد مشن کو 307 سیکنڈ کے بعد منسوخ کرنا پڑا۔