سین فرانسسکو: گوگل اگلے ہفتے کے اوائل میں نئے نیسٹ وائی فائی پرو کے لیے ایک سافٹ ویئر اپ ڈیٹ متعارف کرائے گا، تاکہ کچھ صارفین کی جانب سے سست انٹرنیٹ کی شکایت کو دور کیا جاسکے۔ گوگل نیسٹ وائی فائی پروڈکٹ کے ہیڈ سنجے نورونہا نے کہا کہ "کمپنی فی الحال Nest WiFi پرو راؤٹر پر انٹرنیٹ کی سست رفتار کی تحقیقات کر رہا ہے، اور ان کی ٹیمیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہیں"۔

گوگل پچھلے مہینے نیسٹ وائی فائی پرو میش راؤٹر لانچ کیا تھا، جو تیز تر وائی فائی 6A کے لیے سپورٹ کرتا ہے، جو 5.4Gdps تک کی رفتار فراہم کرتا ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق صارفین کا کہنا تھا کہ ان کا پرانا Nest WiFi Pro، جو صرف وائی فائی 5 کو سپورٹ کرتا ہے، وہ نئی ڈیوائس سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کررہا ہے۔ حالانکہ یہ مسائل ہر اس شخص کو متاثر نہیں کر رہا ہے جس نے نیا راؤٹر خریدا ہے۔

یہ بنیادی طور پر یوکے میں ان صارفین کو متاثر کررہا ہے جو ایتھرنیٹ (PPPoE) نیٹ ورکس پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول کا استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کئی ڈیجیٹل سبسکرائبر لائنز (DSL) اس سسٹم کو استعمال کرتے ہیں، جس کے لیے صارفین کو اپنے راؤٹر کو صارف نام اور پاس ورڈ کے ساتھ ترتیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فارم کی رپورٹوں کی بنیاد پر، یہ مسئلہ امریکہ اور یورپ کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ فائبر والے صارفین کو بھی متاثر کررہا ہے۔

آئی اے این ایس