سان فرانسسکو: گوگل مبینہ طور پر اپنا پہلا فولڈ ایبل اسمارٹ فون پکسل ٹیبلیٹ کے ساتھ اگلے سال مئی میں $1,799 کی قیمت پر لانچ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ اطلاع ایک میڈیا رپورٹ میں دی گئی ہے۔

جی ایس ایم ایرینا کی ایک رپورٹ کے مطابق توقع ہے کہ 'Pixel Fold' کو کمپنی کی سالانہ ڈویلپر کانفرنس I/O میں متعارف کرایا جائے گا، جس کا انعقاد ہمیشہ مئی میں ہوتا ہے۔ نئی ڈیوائس کے دو رنگوں چاک (سفید) اور اوبسیڈین (سیاہ) میں آنے کا امکان ہے۔

کچھ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پکسل فولڈ میں "عام پکسل-ایسک کارکردگی" اور پکسل فلیگ شپ کیمرہ ہونے کی امید ہے۔رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ "پکسل فولڈ کا کیمرہ بار Pixel 7 اور 7 Pro کی طرح چوڑا نہیں ہے، کیونکہ یہ کناروں تک پھیلا ہوا نہیں ہے۔" فنگر پرنٹ ریڈر پاور بٹن پر ایمبیڈ ہونے کا امکان ہے اور وہاں 'دو اسپیکرز ہوں گے - ایک اوپر، ایک نیچے'۔

اگست میں جاری ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹیک دگج کے پکسل فولڈ میں فون کے فریم پر الٹرا مائیکرو ہول کیمرہ سیٹ کے ساتھ 'فل سکرین' انٹیریئر ہونے کا امکان ہے۔

وہیں دوسری جانب تائیوان کی ٹیک کمپنی ASUS نے جمعرات کو اپنا 17.3 انچ فولڈ ایبل OLED لیپ ٹاپ 'ZenBook 17 Fold OLED' بھارت میں لانچ کیا۔ 3,29,990 روپے کی قیمت والا یہ لیپ ٹاپ بھارتی صارفین کے لیے آن لائن اور آف لائن دستیاب ہے۔ یہ لیپ ٹاپ جدید ترین 12 ویں جنریشن کے Intel کور پروسیسر سے لیس ہے جس میں 10 کور (دو پرفارمنس کور اور آٹھ ایفیشنسی کور) کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کے علاوہ لیپ ٹاپ 16 جی بی ریم اور 1 ٹی بی ایس ایس ڈی کے ساتھ آتا ہے۔ صارفین اس فولڈ ایبل زین بک کا استعمال ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ (بلیو ٹوتھ کی بورڈ کے ساتھ)(ورچوئل کی بورڈ کے ساتھ) ٹیبلٹ اور ریڈر جیسے مختلف طریقوں سے کرسکتے ہیں۔

