سین فرانسسکو: ٹیک دگج گوگل نے اعلان کیا ہے کہ وہ صارفین کو اپنے قریبیوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مدد کرنے کے لیے کئی نئے فیچرز لارہا ہے جس میں 'نیئر بائی شیئر' شامل ہے۔ کمپنی نے کہا کہ Nearby Share صارفین کو قریبی اینڈرائیڈ فونز، ٹیبلیٹس اور Chromebook کے درمیان فائلوں کو تیزی اور محفوظ طریقے سے شیئر کرنے دیتا ہے۔ اینڈرائیڈ کے پروڈکٹ مینجمنٹ کے سینئر ڈائریکٹر سکاٹ بلینکسٹین نے ایک بیان میں کہا، "اگلے چند ہفتوں میں آپ اپنے آلات پر فائلوں کو آسانی سے منتقل کرنے کے لیے Nearby Share استعمال کر سکیں گے۔" Google launching new sharing features on Android devices

بلینکسٹین (Blankstein) نے کہا "Sharing مینو سے اپنے Google اکاؤنٹ میں لاگ ان کردہ Android ڈیوائسز کا انتخاب کریں تاکہ ان کے درمیان فائلوں کو تیزی سے شیئر کیا جاسکے اور ایک بار جب آپ منتخب کرلیتے ہیں تو آپ کے ملکیت والے آلات کے درمیان خود کے فائلوں کا ٹرانسفر آسانی سے قبول کیے جاتے ہیں۔ چاہے آپ کی سکرین آف ہی کیوں نہ ہو۔" کمپنی نے کہا کہ اس نے حال ہی میں ایک بڑی اسکرین کے لیے Google Workspace ایپس کو اپ ڈیٹ کیا ہے، اور اب یہ Google Drive اور Keep کے لیے نئے ڈیزائن کردہ ویجٹس کے ساتھ ملٹی ٹاسکنگ کو سپورٹ کرنے کے قابل ہے۔

کمپنی نے کہا، "اپ ڈیٹ کردہ Google Drive ویجیٹ کے ساتھ، تین ہوم اسکرین بٹن اب آپ کے Google Docs، Google Slides اور Google Sheets فائلوں تک ون ٹچ رسائی فراہم کرتے ہیں۔" Google all set to launch Nearby Share feature for Android users گوگل نے کہا کہ لوگوں کو قریب لانے کے لیے، کمپنی نے گوگل میٹ میں نئے مشترکہ تجربات بھی شامل کر رہی ہے۔ کمپنی نے کہا، "لائیو شیئرنگ کی خصوصیات یہ ہے کہ آپ فوری طور پر یوٹیوب ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ 100 دوستوں اور خاندان کے اراکین کے ساتھ کلاسک گیمز بھی کھیل سکتے ہیں۔"

(آئی اے این ایس)