سین فرانسسکو: گوگل نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی صارفین کو اپنے چیٹ پلیٹ فارم پر 'ڈو ناٹ ڈسٹرب' (DND) فیچر کو شیڈول کرنے کی اجازت دے گا۔ 9to5 Google کی رپورٹ کے مطابق اینڈرائیڈ، آئی او ایس اور ویب پر نیا فیچر شروع ہونے کے بعد، صارفین ایک سے زیادہ ٹوگل بنا سکتے ہیں اور اسے سیٹنگز کے ذریعے آسانی سے فعال یا غیر فعال کر سکتے ہیں۔

گوگل نے کہا کہ نیا فیچر مدد کرے گا، 'جب آپ اپنے معمول کے مطابق کھانے کے دوران اطلاعات کو میوٹ کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے میز سے دور ہونے پر ڈو ناٹ ڈسٹرب خود سیٹ کریں گے۔' "ہمیں امید ہے کہ یہ فیچر آپ کو چیٹ میں خلفشار کے بغیر بہتر توجہ مرکوز کرنے کے قابل بنائے گا یا ضرورت پڑنے پر آپ کو کام سے مکمل طور پر منقطع ہونے میں مدد کرے گا۔"

گوگل چیٹ میں ڈی این ڈی شیڈول کرنے کی سہولت آنے والے ہفتوں میں شروع ہو جائے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ پہلے ویب پر اور بعد میں موبائل پر دستیاب ہوگا۔ اس سے قبل میں ٹیک دگج نے ذاتی نوعیت کے تجربے کے لیے اپنے چیٹس میں کسٹم ایموجی کو ریلیز کیا تھا۔