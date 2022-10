نئی دہلی: برانڈ گارمِن نے جمعرات کو بھارتی صارفین کے لیے دو نئی اسمارٹ واچ لانچ کی جو صحت کی نگرانی، فٹنیس ٹریکنگ اور کنیکٹیڈ سہولیات سے لیس ہے۔ وینو ایس کیو 2 کی قیمت 27,990 روپے اور وینو ایس کیو 2 میوجک ایڈیشن کی قیمت 33,490 روپے ہے اور یہ آن لائن اور آف لائن دونوں پلیٹ فارم پر دستیاب ہے۔ Garmin launch two new smartwatches in India

گارمن انڈیا کے علاقائی ڈائریکٹر اسکائی چین نے ایک بیان میں کہا کہ، اس اسمارٹ واچ میں "برائٹ ایمو ایل ای ڈی ڈسپلے کے ساتھ ایک اثر انداز بیٹری لگایا گیا ہے، وینو ایس کیو 2 سیریز کو 25 سے زیادہ پری لوڈڈ جی پی ایس اور انڈور اسپورٹ ایپ کے ساتھ ایک فعال طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، چلنا، دوڑنا، سائیکل چلانا، کھیلنے کے علاوہ بہت کچھ شامل ہے۔

کمپنی نے دعویٰ کیا ہے اسمارٹ واچ کی بیٹری لائف اسمارٹ موڈ میں 11 دن تک چل سکتا ہے، وینو ایس کیو 2 اور وینو ایس کیو 2- میوجک ایڈیشن صارف کو 24 گھنٹے ہیلتھ میٹرکس کی نگرانی کرنے میں مدد کرے گی۔ Garmin launch two new smartwatches in India

اسمارٹ واچ کول منٹ، شیڈو گرے، وائٹ، بلیک، فرینچ گرے اور آئیوری رنگوں میں دستیاب ہے اور اس واچ کو اینڈرائیڈ اور آئی او ایس اسمارٹ فون دونوں کے ساتھ آسانی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ Garmin Introduced Smartwatch