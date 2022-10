سان فرانسسکو: ارب پتی ایلون مسک مبینہ طور پر مائیکروبلاگنگ سائٹ ٹوئٹر کے تقریباً 75 فیصد ملازمین کو نوکری سے نکالنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ دی گارڈین نے واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے مہینوں میں ملازمتوں میں کٹوتی کی امید ہے۔ Elon Musk Plans To Fire Nearly 75% Of Twitter Employees

کمپنی نے جولائی میں کہا تھا کہ ٹیک انڈسٹری میں بڑے پیمانے پر معاشی بدحالی ہے جس کو دیکھتے ہوئے بھرتی کے عمل کو سست کر دیا گیا ہے، جہاں حال ہی میں کئی کمپنیوں نے منجمد اور برطرفی کا بھی اعلان کیا ہے۔ Elon Musk Plans To Fire Nearly 75% Of Twitter Employees

رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا کمپنی کے ہیومن ریسورسز عملے نے ملازمین کو بتایا کہ وہ کسی بھی قسم کی برطرفی کا منصوبہ نہیں بنا رہے ہیں۔ لیکن دستاویزات میں ملازمین کو نکالنے کے وسیع منصوبے دکھائے گئے ہیں۔ Elon Musk Plans To Fire Nearly 75% Of Twitter Employees

مزید پڑھیں:

جبکہ ٹویٹر کی موجودہ انتظامیہ نے اگلے سال کے آخر تک اپنی 25 فیصد ملازمین کو نکالنے کا ارادہ رکھتی ہے، نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مسک کمپنی کے 7500 ملازمین میں سے تقریباً 2,000 ملازمین کو فارغ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برطرفی کا اثر ٹویٹر کے روزمرہ کے کاموں پر پڑے گا،