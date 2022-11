کیوپرٹینو: صارفین کی جانب سے نئے آئی فون کی دستیابی ممکن نہیں ہونے کی شکایت کے درمیان، ایپل نے اعلان کیا ہے کہ صارفین کو نئے آلات حاصل کرنے کے لیے کچھ زیادہ وقت تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ COVID-19 سے متعلق پابندیوں نے چین کے جھینگجھو میں آئی فون 14 پرو اور آئی فون 14 پرو میکس کو عارضی طور پر متاثر کیا ہے۔ Customers will have to wait for iPhone 14 Pro model: Apple

ٹیک دگج نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا، "ہم نے کووڈ-19 وبا کے دوران قبل میں جیسا کیا تھا آج بھی اپنے کمپنی کے ملازمین کی صحت اور حفاظت کو پہلے ترجیح دیتے ہیں۔" کمپنی نے کہا، "ہم ہر ملازم کی صحت اور حفاظت کو یقینی بناتے ہیں جو عام پیداوار کے لیے کام کررہے ہیں۔ Customers will have to wait for iPhone 14 Pro model: Apple

سرمایہ کاری بینک یو بی ایس کے تجزیہ کار ڈیوڈ ووگٹ نے 30 ممالک میں آئی فون کی دستیابی کو ٹریک کرنے والے معلومات کا استعمال کر کے ایپل کی نئ آنے والی پرو موبائل کی وقت کی جانچ کی۔ جس میں پایا گیا کہ امریکہ میں آئی فون 14 پرو اور آئی فون 14 پرو میکس کا ٹائم پانچ سے 25 دن تک بڑھ گئے ہیں۔ Customers will have to wait for iPhone 14 Pro model: Apple

