نئی دہلی: تائیوان کی ٹیک کمپنی Asus نے بدھ کے روز بھارت میں صارفین کے لیے 12 ویں جنریشن کے Intel Core پروسیسر سے چلنے والا دو ڈیسک ٹاپ لانچ کیا ہے۔ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق، 54,990 روپے اور 65,990 روپے سے شروع ہونے والے، Asus A3 سیریز کے ڈیسک ٹاپس آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے اسٹورز پر صارفین کے لیے دستیاب ہیں۔

ASUS انڈیا میں بزنس ہیڈ، سسٹم بزنس گروپ، کنزیومر اینڈ گیمنگ پی سی کے ہیڈ آرنلڈ ایس یو نے ایک بیان میں کہا کہ "جیسا کہ آج کل ہائبرڈ ورک ماڈل سب سے آگے ہے۔ ہمارا مقصد عصری طرز زندگی سے چوڑنے والی ڈیوائس کو صارفین کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ نیا ڈیسک ٹاپ 512GB تک SSD اور معیاری 2.5 انچ SSD/HDD کے لیے اضافی سلاٹ کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈیسک ٹاپس بلٹ ان ارے مائیکروفون (الیکسا کے ساتھ) سے لیس ہیں۔

اس درمیان اس مہینے کے شروعات میں، Asus نے بھارت میں اپنا 17.3 انچ فولڈ ایبل OLED لیپ ٹاپ 'ZenBook 17 Fold OLED' بھی لانچ کیا تھا۔لیپ ٹاپ جدید ترین 12 ویں جنریشن کے Intel Core پروسیسر سے لیس ہے جو 10 cores (دو پرفارمنس کور اور آٹھ ایفیشنسی کور) کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔

