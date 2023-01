سین فرانسسکو: ٹیک کمپنی ایپل کا آئندہ سال چوتھی جنریشن آئی فون ایس ای کو لانچ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ میک ریومرس کی ایک رپورٹ میں تجزیہ کار 'منگ چی کو' کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آئی فون بنانے والی کمپنی نے اپنے تمام سپلائر کو یہ مطلع کیا ہے کہ اس نے 2024 میں آئی فون ایس ای اسمارٹ فون کو ریلیز کرنے کے منصوبے کو ختم کردیا ہے۔ Apple will not launch SE smartphone in 2024

Kuo نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹیک دگج اپنی چوتھی نسل کے iPhone SE میں اپنا پہلا ان ہاؤس 5G پروسیسر لانچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن اب اس کی توقع نہیں کی جا رہی ہے، کیونکہ ڈیوائس کے ریلیز کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب توقع کی جارہی ہے کہ ایپل 2024 تک 5G چپس کے لیے Qualcomm پر منحصر رہے گا، جس میں iPhone 16 سیریز بھی شامل ہے۔

سنہوں نے یہ بھی بتایا کہ آئی فون بنانے والی کمپنی نے آئی فون SE ماڈل میں 5G چپ کو ٹیسٹ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ اسمارٹ فون بہتر کارکردگی کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں۔ اس درمیان گزشتہ ماہ Kuo نے کہا کہ کمپنی 2024 کے لیے منصوبہ بند آئی فون SE 4 کی بڑے پیمانے پر پروڈکشن منسوخ یا ملتوی کر دے گی۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ میرا تازہ ترین سروے اشارہ کرتا ہے کہ ایپل کا 2024 میں ریلیز ہونے والا آئی فون ایس ای 4 کی بڑے پیمانے پر پیداواری منصوبوں کو منسوخ یا ملتوی کر دے گا۔