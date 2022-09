سان فرانسسکو: آئی فون 14 پرو کے کئی ڈیوائس دھندلی اور ہلتی ہوئی فوٹیج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ صارفین نے اس بارے میں کمپنی سے شکایت کی ہے جس کی ٹیک ایپل نے تصدیق کی ہے۔ Apple will fix the iPhone 14 Pro camera for users

ٹیک ایپل نے اس حوالے سے کہا ہے کہ یہ مسئلہ اگلے ہفتے تک حل ہو جائے گا۔ ایپل کے ترجمان کے مطابق، ٹیک دگج اس بگ کے بارے میں پتا ہے جس سے آئی فون 14 پرو اور پرو میکس کیمروں میں دھونڈھلی پکچر اور وائبریٹ کی شکایت آرہی ہے۔ حال ہی میں کئی صارفین نے پایا کہ انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک سمیت ایپس میں استعمال کے دوران کیمرہ ماڈیول ہل رہا ہے۔ مسلسل وائبریشن کی وجہ سے ریکارڈ کی گئی ویڈیوز کو شائع کرنا مشکل ہے۔

کچھ صارفین نے دعویٰ کیا ہے کہ جب وہ تھرڈ پارٹی ایپس کے کیمرہ فیچرز استعمال کرتے ہیں تو وہ لرزنے اور مکینیکل حرکت کو دیکھ اور سن سکتے ہیں۔

(آئی اے این ایس)