نئی دہلی: آئی او ایس ایپ اسٹور پر ان ایپ خریداری (IAP) کی اوسط قیمت میں 40 فیصد سال بہ سال بڑھی ہے (ممکنہ طور پر رازداری کی تبدیلیوں کی وجہ سے) جبکہ گوگل پلے اسٹور پر صرف 9 فیصد اضافہ ہوا۔ ایپ انٹیلی جنس فرم Apptopia کے ایک اعداد و شمار کے مطابق، امریکہ میں صارفین کی قیمتوں کے اشاریہ میں سالانہ 8.5 فیصد اضافے کے ساتھ، لوگ قیمتوں میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ Apple in-app purchase prices up 40% due to privacy changes

جولائی میں iOS سنگل خریداری IAP کی اوسط قیمت میں 36 فیصد اضافہ ہوا ہے، جبکہ سالانہ اور ماہانہ IAP میں صرف 19 فیصد کا اضافہ ہوا ہے۔ انسائٹس کے VP ایڈم بلیکر نے کہا، "پبلشرز ایک قدر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حصول کی لاگت کو کم کرنے کے لیے صارفین کو راغب کر رہے ہیں۔"

(آئی اے این ایس)