سین فرانسسکو: ایک میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایپل اگلے سال 16 انچ ڈسپلے والا آئی پیڈ لانچ کرسکتا ہے۔ دی ورج کی جانب سے جاری ایک رپورٹ کے مطابق، 14 انچ سے 15 انچ کی اسکرین والے آئی پیڈ کے بارے میں افواہیں تھیں، لیکن یہ 16 انچ کے آئی پیڈ کا پہلا ذکر سامنے آیا ہے۔ Apple May Launch a New IPad Next Year

کمپنی کا سب سے بڑا آئی پیڈ پرو ماڈل اس وقت 12.9 انچ کا ہے، لیکن چند انچ اسکرین میں اضافہ کرنے سے ڈیوائس تخلیقی کارکنان کے لیے ایک مثال بن جائے گا۔اس کے علاوہ یہ ڈیوائس صارفین کے لیے کارآمد ہوگا جو اسٹیج مینیجر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس ڈیوائس کو فیچر اور ایپس کے درمیان سوئچنگ کو آسان بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ Apple may launch a 16-inch iPad next year

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمپنی کے نگران مارک گورمین نے حال ہی میں تجویز کی تھی کہ اگلے ایک یا دو سالوں میں ایک بڑی ڈیوائس آ سکتی ہے۔جس کے بعد چین کے تجزیہ کار راس ینگ نے پیشن گوئی کی حمایت کرتے ہوئے ایک نیا پیشین گوئی کی کہ 14.1 انچ کا آئی پیڈ پرو مینی ایل ای ڈی اور پروموشن ڈسپلے کے ساتھ اگلے سال کے شروعات میں دستیاب ہو سکتا ہے۔ Apple May Launch a New IPad Next Year

حال ہی میں ایک اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی ٹیکنالوجی برانڈ 2024 میں آئی فون کے بجائے اپنا پہلا فولڈیبل آئی پیڈ لانچ کر سکتا ہے۔یہ بھی قیاس کیا جا رہا تھا کہ آئی فون بنانے والی کمپنی نے فولڈ ایبل ٹیکنالوجی کے ساتھ تجربہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کمپنی تقریباً 20 انچ سائز کے ڈسپلے کے لیے فولڈ ایبل ٹیکنالوجی کی تلاش کر رہی ہے۔

آئی اے این ایس