نئی دہلی: ایپل نے آئی او ایس اور میک اوایس میں نئی ​​کمزوریوں کو درست کر دیا ہے، جس میں ہیکرز کی طرف سے فعال طور پر استعمال کئے جارہے ایک زیرو ڈے ایرر بھی شامل ہے۔ Apple fixes new zero-day bug being actively exploited by hackers

ایپل نے ایک سیکیورٹی اپ ڈیٹ میں کہا کہ زیرو ڈے ایرر جسے CVE-2022-32917 کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کرنیل مراعات کے ساتھ ایک نقصان دہ ڈیوائس پر من مانا کوڈ چلانے کی اجازت دیتا ہے۔

ایپل نے آئی او ایس 15.7 اور آئی پیڈ اوایس 15.7 منٹیرے 12.6 اور میک اوایس بگ سر 11.7 کے اپڈیٹ میں بگ کو ٹھیک کیا ہے۔ اور ایپل نے صارفین کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ اس خامی کا 'فعال طور پر استحصال کیا گیا ہے'۔

سیکیورٹی میں بہتری کے لیے iOS 16 کے ساتھ جاری کی گئی تھی، جو متعدد سیکیورٹی اور رازداری کی خصوصیات کو لاتا ہے۔ جس میں ایپل پاس کیز اور لاک ڈاؤن موڈ کے لیے سپورٹ شامل ہے۔ Apple fixes new zero-day bug being actively exploited by hackers

کمپنی نے کہا کہ "اپنے سافٹ ویئر کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ایک اہم ترین چیز ہے جو آپ اپنی ایپل کی مصنوعات کی حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے کر سکتے ہیں۔"

آئی او ایس، iOS، iPadOS، tvOS اور watchOS کے لیے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ انسٹال ہونے کے بعد، اسے پچھلے ورژن میں ڈاؤن گریڈ نہیں کیا جا سکتا۔

پچھلے مہینے، ایپل نے آئی فون، آئی پیڈ اور میک کے لیے نئی سافٹ ویئر اپ ڈیٹس جاری کی تھی تاکہ سیکیورٹی کی دو کمزوریوں کو دور کیا جا سکے جن کا ٹیک دیو ہیکرز کے ذریعے فعال طور پر استحصال کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔

(آئی اے این ایس)