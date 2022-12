سین فرانسسکو: ای کامرس کمپنی امیزن نے ڈرون کے ذریعے سامان کی ڈیلیوری شروع کی ہے۔ صارفین کے گھروں تک ایک گھنٹے کے اندر آرڈر پہنچانے کے مقصد سے اس سہولت کی شروعات امریکی ریاستوں کیلیفورنیا اور ٹیکساس میں کی گئی ہے۔ حال ہی میں، لاک فورڈ، کیلیفورنیا، اور کالج اسٹیشن، ٹیکساس کے صارفین نے ڈرون کے ذریعے ڈیلیور کیے گئے پارسل وصول کیے ہیں۔ Amazon start delivering orders with drones in US

امیزن ایئر کی ترجمان نیٹلی بنکے نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارا مقصد ڈرون سروس کو محفوظ طریقے سے شروع کرنا ہے۔ ہم اس سروس کو تمام کمیونٹیز میں شروع کر رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید صارفین تک ڈیلیوری کو بتدریج وسعت دیں گے۔ 2020 میں، فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (FAA) نے کمپنی کو ڈرون کے ذریعے پیکج بھیجنے کے لیے 'پارٹ 135' کی منظوری دی تھی۔ لاک فورڈ اور کالج سٹیشن میں رہنے والے صارفین سائن اپ کرنے اور آرڈر دینے کے اہل ہیں، جب کہ امیزن ان صارفین کو مطلع کرے گا جو ان کے علاقے میں ڈرون ڈیلیوری دستیاب ہونے پر کہیں اور رہتے ہیں۔ Amazon start delivering orders with drones in US

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آرڈر دینے کے بعد، صارفین کو ٹریکنگ کی معلومات اور ترسیل کا تخمینہ وقت موصول ہوگا، جب وہ ڈرون سے پیکج کی ڈیلیوری کی امید کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ بھارت کے کرناٹک میں گاوری بدانور کے چکابلاپورا میں 21 جون کو میڈیکل ڈرون ترسیل کا تجربہ کیا گیا تھا۔ Amazon start delivering orders with drones in US

