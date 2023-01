لاس ویگس: امیزن اور ڈزنی نے مل کر 'Hey Disney!' نام سے ایک نیا وائس اسسٹنٹ متعارف کرایا ہے جس کو کنزیومر الیکٹرانکس شو (CSE) 2023 میں لائیو دکھایا گیا تھا۔ امیزن نے ایک بلاگ پوسٹ میں کہا "اپنی نوعیت کا پہلا وائس اسسٹنٹ ہے جو صارفین کو گھر پر ایکو ڈیوائسز کے ذریعے ڈزنی میجک کی وسیع رینج تک رسائی فراہم کرے گا اور ڈزنی ریزورٹس کے منتخب ہوٹلوں میں اپنی سروس کو یقینی بنائے گا۔ Amazon, Disney partner to launch new voice assistance

ڈزنی نے اس ڈیوائس کو الیکسا کسٹم اسسٹنٹ کی ایک وائس آرٹیفیشل انٹیلی جنس فاؤنڈیشن کا استعمال کرتے ہوئے بنایا ہے۔ Amazon نے کہا، "یہ نیا وائس اسسٹنٹ، جسے 'Disney Magical Companion' کہا جاتا ہے، اس میں Hey Disney کی آواز ہے۔" یہ نئی سروس امریکہ میں آنے والے مہینوں میں خریداری کے لیے دستیاب ہوگی جس کے بعد صارفین گھر پر اور ڈزنی ریزورٹ ہوٹلز کے کمروں میں ایکو سمارٹ اسپیکر کے ذریعے سروس تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔

مزید پڑھیں:

اس کے علاوہ یہ Disney MagicBand Plus کے لیے معاونت فراہم کرے گا، یہ ایک سمارٹ اور انٹرایکٹو ڈیوائس ہے جس کا استعمال صارفین والٹ ڈزنی ورلڈ اور ڈزنی لینڈ ریزورٹ کے ساتھ ساتھ پارک میں داخل ہونے' اور مزید بہت کچھ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈزنی میں ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل کے نائب صدر ڈین سوٹو نے کہا، "اپنی نوعیت کے پہلے وائس اسسٹنٹ کے طور پر، Hey Disney! آپ کے سفر کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بہتر اور عمدہ ہے۔ Amazon, Disney partner to launch new voice assistance

مزید پڑھیں: