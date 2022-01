ریبونیوکلک ایسڈ Ribonucleic acid یعنی آر این اے ایک ایسا مالیکیول ہے جو جینز میں مختلف حیاتیاتی کرداروں کے لیے ضروری ہے۔

امریکہ میں یالے اسکول آف میڈیسن Yale School of Medicine in the US کے محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ مالیکیول کم مدافعتی نظام والے مریضوں میں کووڈ 19 کے علاج میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔

یہ تحقیق جو حال ہی میں جرنل آف ایکسپیریمینٹل میڈیسن (JEM) میں شائع ہوئی ہے، بہت سے ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک سستا علاج کا آپشن بھی فراہم کر سکتی ہے جن کی اس وقت ویکسین تک رسائی نہیں ہے۔ یہ تحقیق اومیکرون کی تشخیص سے پہلے کیا گیا تھا۔

محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ کووڈ 19 کے خلاف ویکسین شدید بیماری اور موت کو روکنے میں انتہائی موثر ہیں۔ تاہم، بہت سے کم آمدنی والے ممالک میں ویکسین کی دستیابی انتہائی محدود ہے۔ اور ویکسین کی کم دستیابی کی وجہ سے وائرس کے بڑھنے کا خطرہ برقرار ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

یالے اسکول آف میڈیسن کے پروفیسر، اکیکو ایواساکی نے کہا "یہی وجہ ہے کہ کووڈ 19 کی روک تھام کے لیے ویکسین کے استعمال کے علاوہ کووڈ کے خلاف موثر علاج تیار کرنے کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے۔"

کووڈ 19 کے خلاف دفاع کے لیے سب سے پہلے اینٹی باڈیز اور T خلیات RIG-I جیسے رسیپٹر مالیکیولز پر انحصار کیا جاتا ہے۔یہ مالیکیول وائرس کے جینیاتی مواد کو پہچانتے ہیں اور ٹائپ I انٹرفیرون کے نام سے جانے والے سگنلنگ پروٹین کی پیداوار کو اکساتے ہیں۔

محققین نے کہا کہ یہ انٹرفیرون پروٹین کی پیداوار کو فروغ دیتے ہیں جو وائرل کو روک سکتے ہیں اور انفیکشن سے لڑنے کے لیے مدافعتی خلیوں کو تحریک دیتے ہیں۔

متعدد مطالعات نے تجویز کیا ہے کہ انٹرفیرون کی جلد اور مضبوط پیداوار کووڈ 19 کے خلاف حفاظت کرتی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

ایک کلینیکل ٹرائل سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری کے دوران ابتدائی طور پر پیوریفائیڈ انٹرفیرون پروٹین کے ساتھ کووڈ 19 کے مریضوں کا علاج اموات کو کم کر سکتا ہے، لیکن انٹرفیرون کی تیاری بہت مہنگی ہے۔

تازہ ترین تحقیق مختصر آر این اے مالیکیولز کی شکل میں ایک سستا آپشن تجویز کرتا ہے جو کووڈ 19 کے جینیاتی مواد کی طرح کام کرتے ہیں اور RIG-I ریسیپٹر کو متحرک کرتے ہیں تاکہ جسم کے اپنے خلیات کے ذریعے ٹائپ I انٹرفیرون کی پیداوار کو بڑھا سکے۔

محققین اس آر این اے پر مبنی تھراپی کا استعمال چوہوں پر کیا۔

محققین نے کہا کہ SLR14 نامی آر این اے مالیکیول کی ایک خوراک چوہوں کو شدید بیماری اور موت سے بچانے کے لیے کافی تھی، خاص طور پر اگر یہ علاج وائرس کے سامنے آنے سے کچھ دیر پہلے یا فوراً بعد فراہم کیا گیا ہو۔

انہوں نے کہا کہ جب وائرل انفیکشن کے فوراً بعد انتظام کیا گیا تو، SLR14 پیوریفائیڈ انٹرفیرون پروٹین کے ساتھ چوہوں کے علاج سے زیادہ موثر تھا۔ SLR14 نے چوہوں کو ڈیلٹا سمیت تمام ابھرتی ہوئی کووڈ 19 اقسام سے محفوظ کیا۔

آر این اے مالیکیول ان جانوروں سے وائرس کو مکمل طور پر صاف کرنے کے قابل تھا، حالانکہ ان میں ٹی سیلز اور اینٹی باڈی پیدا کرنے والے بی سیل دونوں کی کمی ہے۔ محققین نے نوٹ کیا کہ SLR14 جیسے RNA مالیکیول نسبتاً سستے اور تیار کرنے میں آسان ہیں۔

اکیکو ایواساکی نے مزید کہا، "اس لیے RNA علاج کی ایک نئی شکل کے طور پر کام کرسکتا ہے جسے کووڈ 19 کے خلاف اینٹی وائرل کے طور پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔"