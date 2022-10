نئی دہلی: بھارت میں IT-BPM سیکٹر میں ملازمتوں میں کمی کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور 2025 تک 22 لاکھ آئی ٹی پروفیشنلز کے ملازمت چھوڑنے کی امید ہے۔ یہ اطلاع ایک رپورٹ میں دی گئی ہے۔ نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ 57 فیصد آئی ٹی پیشہ ور مستقبل میں آئی ٹی خدمات کے شعبے میں آنے پر غور نہیں کریں گے۔

ٹیم لیز ڈیجیٹل کی 'ٹیلنٹ ایکسوڈس رپورٹ میں مالی سال 2022 میں 49 فیصد کے مقابلے مالی سال 2023 کے لیے کنٹریکٹ اسٹاف میں 55 فیصد اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔

ٹیم لیز ڈیجیٹل کے سی ای او سنیل چیمن کوٹل نے کہا، "بھارتی آئی ٹی سیکٹر نے پچھلی دہائی میں زبردست ترقی دیکھی گئی تھی۔ اس نے 15.5 فیصد کی ترقی درج کی ہے، جو ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں سب سے زیادہ ہے اور 227 بلین ڈالر کو چھو لیا ہے۔ جو اکیلے مالی سال 22 میں 5.5 لاکھ نوکریاں پیدا کرے گی۔

حالانکہ عالمی وبائی مرض نے آئی ٹی ہائرنگ چین کو متاثر کیا ہے، "ایک رپورٹ نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ گزشتہ دو برسوں میں کاروباری حلقے میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔"

رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے، "آئی ٹی کمپنیوں کو خراب کاروبار کا سامنا ہے جس کی وجہ سے کمپنیوں کے بہترین ملازمین زیادہ رقم کے لیے کمپنی چھوڑ کر جارہے ہیں۔"

